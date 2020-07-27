Англия 27 июля 2020, 18:24 Танганга продлил контракт с Тоттенхэмом "Шпоры" продлили соглашение с защитником. Джафет Танганья, фото Тоттенхэма 27 июля 2020, 18:24 Джафет Танганга подписал новый контракт с Тоттенхэмом, сообщает официальный сайт английского клуба. Соглашение с 21-летним защитником подписано до 2025 года. Танганга провел 13 поединков в футболке Тоттенхэма в этом сезоне. Напомним, что по старому контракту Джафет Танганга получал тысячу фунтов в неделю. Люди Джафет Танганга Команды Тоттенхэм Источники ФК Тоттенхэм Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте