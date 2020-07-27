Англия

"Шпоры" продлили соглашение с защитником.

Джафет Танганга подписал новый контракт с Тоттенхэмом, сообщает официальный сайт английского клуба.

Соглашение с 21-летним защитником подписано до 2025 года. Танганга провел 13 поединков в футболке Тоттенхэма в этом сезоне.

Напомним, что по старому контракту Джафет Танганга получал тысячу фунтов в неделю.