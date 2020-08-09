Англия

"Канарейки" хотят арендовать защитника на следующий сезон.

Защитник Челси Итан Ампаду может отправиться в Норвич в рамках арендного соглашения, сообщает журналист Ник Машитер.

На Стэмфорд Бридж высоко ценят талант валлийца и готовы предоставить ему игровую практику таким образом.

Ампаду в прошлом сезоне провел семь поединков за РБ Лейпциг, в которых получил одну желтую карточку.

Напомним, что валлиец остался недоволен тем, как прошла его аренда в составе "быков".