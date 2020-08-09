"Канарейки" хотят арендовать защитника на следующий сезон.
Итан Ампаду, getty images
09 августа 2020, 20:53
Защитник Челси Итан Ампаду может отправиться в Норвич в рамках арендного соглашения, сообщает журналист Ник Машитер.
На Стэмфорд Бридж высоко ценят талант валлийца и готовы предоставить ему игровую практику таким образом.
Ампаду в прошлом сезоне провел семь поединков за РБ Лейпциг, в которых получил одну желтую карточку.
Напомним, что валлиец остался недоволен тем, как прошла его аренда в составе "быков".