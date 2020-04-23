Валлиец недоволен своим пребыванием в Германии.
Итан Ампаду, getty images
23 апреля 2020, 00:56
Полузащитник Лейпцига Итан Ампаду, контракт которого принадлежит Челси, заявил, что его аренда в стане "быков" проходит не так гладко, как он думал.
"Время от времени было много разочарований; тем не менее, я многому научился благодаря этим разочарованиям, которые помогут мне только в дальнейшей карьере".
"Я не играл в такое количество игр, как мне бы хотелось, но в матчах, в которых я участвовал, я думаю, что справился достаточно хорошо. Это придаст мне уверенности".
"Если честно, все оказалось не так хорошо, как я надеялся, происходит не все то, чего я хотел", — цитирует Ампаду Goal.
Ранее сообщалось, что в будущее трансферное окно Лейпциг приобретен форварда Вердера Милота Рашицу.