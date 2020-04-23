Германия

Валлиец недоволен своим пребыванием в Германии.

Полузащитник Лейпцига Итан Ампаду, контракт которого принадлежит Челси, заявил, что его аренда в стане "быков" проходит не так гладко, как он думал.

"Время от времени было много разочарований; тем не менее, я многому научился благодаря этим разочарованиям, которые помогут мне только в дальнейшей карьере".

"Я не играл в такое количество игр, как мне бы хотелось, но в матчах, в которых я участвовал, я думаю, что справился достаточно хорошо. Это придаст мне уверенности".

"Если честно, все оказалось не так хорошо, как я надеялся, происходит не все то, чего я хотел", — цитирует Ампаду Goal.

Ранее сообщалось, что в будущее трансферное окно Лейпциг приобретен форварда Вердера Милота Рашицу.