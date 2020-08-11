Англия

Лондонский клуб намерен заполучить аргентинца.

Челси продолжает предпринимать попытки подписать защитника Аякса Николаса Тальяфико, сообщает Sky Sports.

Лондонский клуб планирует укрепить левый фланг обороны в летнее межсезонье и попытается заполучить аргентинского фулбека. "Синие" рассматривают 27-летнего игрока в качестве альтернативы Бену Чилвеллу из Лестера.

В подписании Тальяфико также заинтересованы Барселона и Атлетико.

В завершившемся сезоне защитник провел 38 поединков в футболке Аякса, отличившись пятью голами и семью ассистами.

Ранее сообщалось, что Челси также заинтересован в подписании защитника Серхио Регилона.