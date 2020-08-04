Лондонский клуб хочет заполучить испанского игрока.
Серхио Регилон, Getty Images
04 августа 2020, 06:24
Защитник мадридского Реала Серхио Регилон попал в сферу интересов Челси, информирует Sky Sports.
"Синие" намерены укрепить левый фланг обороны в летнее межсезонье и попытаются заполучить испанского фулбека. Лондонский клуб рассматривает 23-летнего игрока в качестве альтернативы Бену Чилуэллу из Лестера.
Ранее сообщалось, что в подписании Регилона также заинтересован Эвертон.
В этом сезоне защитник выступает на правах аренды в Севилье, где провел 34 матча и забил 2 гола.