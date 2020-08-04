Англия

Лондонский клуб хочет заполучить испанского игрока.

Защитник мадридского Реала Серхио Регилон попал в сферу интересов Челси, информирует Sky Sports.

"Синие" намерены укрепить левый фланг обороны в летнее межсезонье и попытаются заполучить испанского фулбека. Лондонский клуб рассматривает 23-летнего игрока в качестве альтернативы Бену Чилуэллу из Лестера.

Ранее сообщалось, что в подписании Регилона также заинтересован Эвертон.

В этом сезоне защитник выступает на правах аренды в Севилье, где провел 34 матча и забил 2 гола.