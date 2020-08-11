Англия

"Шпоры" близки к завершению трансфера датчанина.

Полузащитник Саутгемптона Пьер-Эмиль Хойбьерг в ближайшее время должен стать игроком Тоттенхэма, сообщает Sky Sports.

Датский хавбек уже прибыл в расположение лондонского клуба, где успешно прошел медобследование. Ожидается, что сумма трансфера составит около 15 миллионов фунтов.

Также в ближайшее время защитник "шпор" Кайл-Уокер Питерс должен отправиться в обратном направлении.

В минувшем сезоне 24-летний полузащитник провел 38 поединков в футболке "святых", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм заинтересован в подписании полузащитника Ромы Николо Дзаньоло.