"Шпоры" близки к завершению трансфера датчанина.
Пьер-Эмиль Хойбьерг, Getty Images
11 августа 2020, 12:58
Полузащитник Саутгемптона Пьер-Эмиль Хойбьерг в ближайшее время должен стать игроком Тоттенхэма, сообщает Sky Sports.
Датский хавбек уже прибыл в расположение лондонского клуба, где успешно прошел медобследование. Ожидается, что сумма трансфера составит около 15 миллионов фунтов.
Также в ближайшее время защитник "шпор" Кайл-Уокер Питерс должен отправиться в обратном направлении.
В минувшем сезоне 24-летний полузащитник провел 38 поединков в футболке "святых", отличившись одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Тоттенхэм заинтересован в подписании полузащитника Ромы Николо Дзаньоло.