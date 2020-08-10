Англия

Хабиб Диалло может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Новичок АПЛ Лидс намерен сразиться с Тоттенхэмом за форварда Метца Хабиба Диалло — сообщает sportwitness.co.uk.

Метц не против расстаться с 25-летним нападающим, контракт которого истекает 30 июня 2022 года, но только за хорошую цену. В понимании клуба из Лотарингии — это 15-20 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Хабиб Диалло провел за Метц 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Сенегалец (4 матча и 1 гол за национальную сборную), помимо позиции на острие атаки, может исполнить роль левого вингера.

Диалло является выпускником академии Метца и провел за первую команду 111 матчей во всех турнирах (48 голов). Также он провел два сезона в аренде в Бресте (52, 18).