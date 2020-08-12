Англия

"Канониры" планируют обменяться футболистами с Ромой.

Арсенал и Рома близки к совершению обмена центральными полузащитниками: Лукас Торрейра может вернуться в Италию, а Амаду Диавара продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает журналист Николо Скира, переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии, и "канониры уже подготовили для 23-летнего гвинейца пятилетний контракт.

Агент Торрейры, в свою очередь, пока не дал свое согласие. Возможно, это связано с рассмотрением других имеющихся вариантов продолжения карьеры уругвайца, в число которых входит Милан.

Ранее сообщалось, что приоритетным кандидатом на усиление центра полузащиты для Арсенала является Томас Партей, однако Атлетико требует активировать клаусулу в размере 50 миллионов евро.