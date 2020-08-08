Италия

"Россонери" хотят подписать уругвайского хавбека.

Полузащитник Арсенала Лукас Торрейра попал в сферу интересов Милана, сообщает издание The Telegraph.

Главный тренер "канониров" Микель Артета не рассчитывает на уругвайца и готов отпустить его в летнее межсезонье. "Россонери" хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы заполучить 24-летнего игрока.

Действующий контракт Торрейры с Миланом рассчитан до июня 2023 года.

В этом сезоне полузащитник провел 39 поединков в составе лондонского клуба, отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Челси готов отпустить Тьемуэ Бакайоко в Милан за 20 миллионов евро.