Французский полузащитник хочет остаться в стане "красных дьяволов".
Поль Погба, getty images
13 августа 2020, 00:25
Поль Погба ждет от Манчестер Юнайтед предложение нового контракта после завершения Лиги Европы, сообщает Sky Sports.
Источник отмечает, что игрок после прихода Оле-Гуннар Солскьяера доволен командой и своим положением в ней.
Поль Погба в этом сезоне отыграл 21 поединок, в котором отметился голом и четырьмя результативной передачей.
Текущее соглашение французского полузащитника с "красными дьяволами" действительно до лета 2021 года с опцией продления еще на год.
Напомним, Оле-Гуннар Солскьяер ждет, что Погба станет лидером Манчестер Юнайтед.