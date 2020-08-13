Англия

Французский полузащитник хочет остаться в стане "красных дьяволов".

Поль Погба ждет от Манчестер Юнайтед предложение нового контракта после завершения Лиги Европы, сообщает Sky Sports.

Источник отмечает, что игрок после прихода Оле-Гуннар Солскьяера доволен командой и своим положением в ней.

Поль Погба в этом сезоне отыграл 21 поединок, в котором отметился голом и четырьмя результативной передачей.

Текущее соглашение французского полузащитника с "красными дьяволами" действительно до лета 2021 года с опцией продления еще на год.

Напомним, Оле-Гуннар Солскьяер ждет, что Погба станет лидером Манчестер Юнайтед.