"Молотобойцы" задерживают выплаты за французского нападающего.
Себастьян Алле, getty images
14 августа 2020, 17:26
Вест Хэм может получить трансферный бан из-за задержек выплат по Себстьяну Алле, сообщает wiesbadener-kurier.de.
"Молотобойцы" по-прежнему обязаны выплатить сумму порядка 24 миллионов евро, но не перевели очередной транш в назначенный срок.
Источник утверждает, что помочь решить вопрос может сторонняя компания, которая возьмет на себя долг Вест Хэма, либо же английский клуб возьмет кредит.
В сезоне-2019/20 26-летний Алле провел в составе Вест Хэма 34 матча во всех турнирах, в которых забил 7 мячей.