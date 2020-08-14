Англия

"Молотобойцы" задерживают выплаты за французского нападающего.

Вест Хэм может получить трансферный бан из-за задержек выплат по Себстьяну Алле, сообщает wiesbadener-kurier.de.

"Молотобойцы" по-прежнему обязаны выплатить сумму порядка 24 миллионов евро, но не перевели очередной транш в назначенный срок.

Источник утверждает, что помочь решить вопрос может сторонняя компания, которая возьмет на себя долг Вест Хэма, либо же английский клуб возьмет кредит.

В сезоне-2019/20 26-летний Алле провел в составе Вест Хэма 34 матча во всех турнирах, в которых забил 7 мячей.