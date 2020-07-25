Германия

Айнтрахт Ф обратился в ФИФА с требованием повлиять на должников.

Вест Хэм на два месяца просрочил очередной платеж по трансферу Себастьена Алле — сообщает Bild.

Очередной транш в 6 миллионов евро из общих 40 миллионов, за которые Вест Хэм приобрел француза летом 2019 года, должен был поступить на счета "орлов" до конца мая.

В сезоне-2019/20 26-летний Алле провел в составе Вест Хэма 34 матча во всех турнирах, в которых забил 7 мячей.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм намерен расстаться с несколькими футболистами, в том числе и с Андреем Ярмоленко.