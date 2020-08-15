Менеджер привел свою команду к победе в турнире.
Юрген Клопп, getty images
15 августа 2020, 15:59
Официальный твиттер английской Премьер-лиги сообщает, что главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп получил награду лучшего менеджера прошедшего сезона.
Отметим, что на это звание также претендовали наставник Лестер Брендан Роджерс, тренер Челси Фрэнк Лампард и менеджер Шеффилд Юнайтед Крис Уайлдер.
К слову, лучшим молодым футболистом прошедшего сезона английской Премьер-лиги стал защитник Ливерпуля Трент Александр-Арнольд.