Англия

Нигерийский хавбек возвращается в английский футбол.

Бывший полузащитник Челси Джон Оби Микель покинул Трабзонспор в марте этого года и теперь он пребывает в статусе свободного агента, находясь в поисках нового клуба.

Как сообщает журналист Николо Скира, 33-летний нигериец возвращается в Англию и с новой кампании будет защищать цвета Сток Сити, который выступает в Чемпионшипе.

Источник утверждает, сделка успешно завершена, и завтра, 17 августа, Оби Микель будет объявлен в качестве нового игрока "гончаров".

В сезоне-2019/20 нигерийский хавбек провел за Трабзонспор 27 поединков во всех турнирах, в которых результативными действиями не отличился и заработал 8 предупреждений.