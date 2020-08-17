Норвежец анонсировал новые трансферы в стан команды.
Оле-Гуннар Солскьяер, getty images
17 августа 2020, 06:26
Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер заявил, что клуб выйдет на трансферный рынок с целью укрепить состав.
"Нам нужно продолжать совершенствоваться, продолжать делать то, что игроки делали каждый божий день. Они много работали, имеют правильное отношение и менталитет. Конечно, нам нужно усилить состав команды, потому что сезон будет долгим, и мы всего пара недель отдохнем, прежде чем снова начнем играть".
"Конечно, мы продолжим требовать от игроков больше, но мы стремимся к совершенствованию. Это странно. Чемпионат начинается очень быстро, но рынок открыт очень долго".
"Я не могу сказать, когда и будут ли трансферы, но мы работаем над этим. Мы должны быть уверены на 100 процентов, когда заключаем эти сделки", — цитирует Солскьяера Goal.
Ранее норвежский специалист подвел итог поединку полуфинала Лиги Европы против Севильи.