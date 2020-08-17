Лига Европы

Главный тренер Манчестер Юнайтед — о матче против Севильи.

Манчестер Юнайтед вылетел из Лиги Европы на стадии полуфинала. Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера оказались слабее коллектива Хулена Лопетеги.

"Тяжело приходится, когда не используешь свои шансы. У нас молодая команда, и сегодня было видно, что ребятам надо учиться и обретать стабильность".

"Конечно, огорчает, что мы не забили. Знаем, что у нас есть игроки, которые способны забивать, но таков футбол. Все наши попытки забить второй мяч ни к чему не привели, и это печально", — приводит слова Солскьяера официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед пробил 22 пенальти в этом сезоне.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Севилья – Манчестер Юнайтед.