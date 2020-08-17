Англия

Лондонцы готовы расстаться с футболистом.

Вест Хэм готов в текущее трансферное окно продать центрального защитника команды Иссу Диопа, утверждает Sky Sports.

По данным источника, футболист отправится в ту команду, которая заплатит за игрока не менее, чем 45 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм вообще может получить трансферный бан, так как до сих пор имеет долг перед Айнтрахтом за покупку Себастьяна Алле.

Также утверждалось, что пополнить ряды "молотобойцев" может еще один украинец — защитник Виталий Миколенко.