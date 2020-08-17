Голкипер близок к соглашению со "шпорами".
Джо Харт, getty images
17 августа 2020, 13:24
Бывший голкипер Манчестер Сити и сборной Англии Джо Харт в ближайшее время подпишет контракт с Тоттенхэмом, сообщает BBC.
Напомним, последним клубом 33-летнего вратаря был Бернли, который он покинул на правах свободного агента. Отмечается, что футболист уже практически завершил медобследование.
Ранее сам Харт заявил, что хоть и не рассчитывает вновь выступать за топ-клуб, но все еще способен показать свой уровень.
Ранее сообщалось, что Тоттенхэм подписал игрока Саутгемптона Пьера-Эмиля Хойбьерга.