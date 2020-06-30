Англия

Тем не менее, бывший вратарь сборной Англии уверен, что еще на многое способен на футбольном поле.

Голкипер Джо Харт покидает Бернли в качестве свободного агента. Еще четыре года назад основной вратарь Ман Сити и участник полуфинала Лиги чемпионов не играл в Премьер-лиге полтора года.

"Тот факт, что последние полтора года был запасным в Премьер-лиге – не определяющий для меня, и он меня не сломит. Я помню, кто я такой. Помню, как играл за свою местную команду и пытался пробиться в первую команду Шрусбери Таун. Я рано усвоил: нужно оценивать всю ситуацию", — цитирует Харта ВВС.

"Я не питаю иллюзий, что ко мне в дверь постучится мадридский Реал, избавится от Тибо Куртуа и подпишет меня. Но я многое еще могу дать. Мне нужно, чтобы кто-то в меня поверил – и я отплачу за это доверие".

Интерес к подписанию Джо Харта приписывают чемпиону Шотландии Селтику.