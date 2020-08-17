Англия

Менеджер поделился своими планами на будущее.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что после завершения своего контракта в 2024 году возьмет время для отдыха.

"Я сделаю перерыв на год и затем задам себе вопрос: А скучаю ли я по футболу?" Если ответ будет "нет", то Юрген Клопп как тренер завершит свою карьеру".

"Если однажды я перестану тренировать, то по одному не буду скучать точно: зверское напряжение непосредственно перед игрой", — сказал Клопп SportBuzzer.

Ранее сообщалось, что немецкий специалист стал лучшим тренером английской Премьер-лиги прошлого сезона.