Англия

"Волки" хотят подписать португальского игрока.

Нападающий Браги Паулиньо попал в сферу интересов Вулверхэмптона, сообщает Sky Italia.

"Волки" намерены укрепить атакующую линию в межсезонье и попытаются подписать португальского форварда. Руководство английского клуба рассматривает 27-летнего игрока в качестве замены Раулю Хименесу, который может покинуть команду.

Действующий контракт Паулиньо с Брагой рассчитан до июня 2023 года.

В минувшем сезоне нападающий провел 48 поединков в футболке "оружейников", забив 25 голов и совершив 9 ассистов.

Ранее сообщалось, что Вулверхэмптон также заинтересован в подписании защитника Ювентуса Мериха Демирала.