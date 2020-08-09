Лига Европы

Испанец получил повреждение крестообразных связок колена.

Защитник Вулврехэмптона Хонни выбыл на длительный срок из-за проблем со здоровьем, сообщает Sky Sports.

Хонни получил повреждение крестообразных связок колена во встрече с Олимпиакосом в Лиге Европы (1:0), покинув поле в середине первого тайма. Испанский фулбек будет вынужден перенести операцию, а его сроки восстановления пока остаются неизвестными.

Таким образом, 26-летний игрок не сможет помочь команде в матчах решающего этапа Лиги Европы.

В этом сезоне Хонни провел 49 поединков в футболке "волков", отличившись двумя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Вулверхэмптон вышел в четвертьфинал еврокубка впервые с 1972 года.