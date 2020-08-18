Англия

Хавбек рассказал о работе под руководством немца.

Полузащитник Ливерпуля Фабиньо рассказал о требованиях, которые ему выдвигает наставник команды Юрген Клопп.

"Он всегда говорит о том, что мне нужно больше бить, потому что у меня есть это качество. Я постараюсь".

"Я знаю, что могу это сделать, я должен стараться больше в играх. Иногда у меня есть возможность ударить чаще с большого расстояния, но я этого не делал, потому что предпочитаю пасовать".

"Но я забил два хороших гола в прошлом сезоне, и мне просто нужно тренироваться над этим и попробовать этот навык в матчах", — сказал Фабиньо официальному сайту клуба.

Ранее сообщалось, что Астон Вилла хочет арендовать у Ливерпуля нападающего Райана Брюстера.