Англия

"Горожане" объявили о завершении сотрудничества с чилийцем.

Официальный сайт Манчестер Сити сообщает, голкипер Клаудио Браво, чей контракт подошел к концу, покинул клуб.

Чилийский футболист перешел в стан "горожан" из Барселоны в 2016 году, и с тех пор провел за команду 61 поединок, 20 из которых были "сухими".

После прибытия Эмерсона игрок потерял место в основе, а в сезоне-2018/19 пропустил 10 месяцев из-за травмы.

Ранее сообщалось, что 37-летний Браво близок к тому, чтобы вернуться в Испанию, где в его услугах заинтересован Бетис.