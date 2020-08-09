Испания

"Вердибланкос" хотят заполучить чилийского голкипера.

Голкипер Манчестер Сити Клаудио Браво попал в сферу интересов Бетиса, сообщает издание Marca.

Контракт Браво с Сити подходит к концу, и в этом месяце он получит статус свободного агента. "Вердибланкос" хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы подписать его в летнее межсезонье.

В подписании 37-летнего игрока также были заинтересованы Нью-Йорк Сити и Селтик.

В этом сезоне Браво провел 17 поединков в составе "горожан", пропустив 16 голов.

Ранее сообщалось, что Бетис заинтересован в подписании полузащитника Реала Браима Диаса.