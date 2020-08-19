"Ириски" хотят заполучить итальянского вингера.
Алессандро Флоренци, Getty Images
19 августа 2020, 09:21
Полузащитник Ромы Алессандро Флоренци попал в сферу интересов Эвертона, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Ливерпульский клуб заинтересован в подписании итальянского вингера в межсезонье и уже начал переговоры с "волками".
Руководство Ромы не рассчитывает на Флоренци и готово отпустить его в другой клуб. Действующий контракт полузащитника с "джаллоросси" рассчитан до июня 2023 года.
Во второй половине прошлого сезона 29-летний игрок выступал на правах аренды в Валенсии, где провел 14 матчей.
Ранее сообщалось, что Эвертон также рассматривает возможность подписания полузащитника Тома Лемара.