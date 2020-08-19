Англия

"Ириски" хотят заполучить итальянского вингера.

Полузащитник Ромы Алессандро Флоренци попал в сферу интересов Эвертона, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ливерпульский клуб заинтересован в подписании итальянского вингера в межсезонье и уже начал переговоры с "волками".

Руководство Ромы не рассчитывает на Флоренци и готово отпустить его в другой клуб. Действующий контракт полузащитника с "джаллоросси" рассчитан до июня 2023 года.

Во второй половине прошлого сезона 29-летний игрок выступал на правах аренды в Валенсии, где провел 14 матчей.

Ранее сообщалось, что Эвертон также рассматривает возможность подписания полузащитника Тома Лемара.