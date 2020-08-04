Англия

"Ириски" готовы включиться в борьбу за украинского защитника.

Защитник Динамо Виталий Миколенко попал в сферу интересов Эвертона, сообщает портал areanapoli.it.

Ливерпульский клуб намерен укрепить левый фланг обороны в летнее межсезонье и попытается подписать украинского фулбека. Стоимость 21-летнего игрока оценивается в сумму около 12-15 миллионов евро. Наполи также готов побороться за футболиста, однако его не устраивает требуемая сумма.

Действующий контракт Миколенко с Динамо рассчитан до июня 2023 года.

В завершившемся сезоне защитник провел 36 поединков в футболке "бело-синих", отличившись четырьмя голами и семью ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Миколенко заинтересован Милан.