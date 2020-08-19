Англия

Испанский защитник может вернуться в АПЛ.

Фулхэм хочет подписать защитника Барселоны Жерара Пике в ближайшее трансферное окно, сообщает Sport.es.

Источник утверждает, что руководство испанского клуба готово расстаться со многими игроками после неудовлетворительного выступления.

Опытный центрбек в этом сезоне провел 45 поединков в футболке "сине-гранатовых", отметившись голом и заработав 20 желтых карточек.

Напомним, что Пике готов покинуть команду, чтобы та получила новую кровь.