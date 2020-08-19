Испанский защитник может вернуться в АПЛ.
Жерар Пике, фото getty images
19 августа 2020, 18:40
Фулхэм хочет подписать защитника Барселоны Жерара Пике в ближайшее трансферное окно, сообщает Sport.es.
Источник утверждает, что руководство испанского клуба готово расстаться со многими игроками после неудовлетворительного выступления.
Опытный центрбек в этом сезоне провел 45 поединков в футболке "сине-гранатовых", отметившись голом и заработав 20 желтых карточек.
Напомним, что Пике готов покинуть команду, чтобы та получила новую кровь.