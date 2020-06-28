Испания

Защитник "сине-гранатовых" попытался вдохновить своих партнеров.

Барселона упустила победу над Сельтой в минувшем поединке чемпионата Испании. Теперь каталонцы опережают Реал на один балл, но у конкурента игра в запасе.

Жерар Пике уверен, что "сине-гранатовые" по-прежнему соперничают за титул, потому что они — Барселона.

"Помните одну вещь, мы — Барселона, и это еще не конец. Борьба до конца — это часть нашей ДНК. Поднимем голову высоко и сделаем все во вторник!", — написал испанец в своем твиттер-аккаунте.

Примечательно, после ничейного результата с Севильей Пике отметил, что Барселоне теперь будет тяжело выиграть титул, но, видимо, защитника вдохновили два потерянных балла против Сельты.