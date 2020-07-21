Испания

Издание Marca определило "золотую" и "серебряную" сборные чемпионата Испании.

В Ла Лиге продолжают подводить итоги чемпионата. Так, издание Marca выбрало лучших футболистов лиги, составив не одну, а целых две команды.

В "золотую" команду лучших вошли следующие игроки: Куртуа (Реал) – Фелипе (Атлетико), Рамос (Реал), Диего Карлос (Севилья) – Каземиро (Реал) – Окампос (Севилья), Эдегор (Реал Сосьедад), Касорла (Вильярреал) – Месси (Барселона), Бензема (Реал), Жерар Морено (Вильярреал).

Также издание отметило, что было много футболистов, которые могли бы по праву попасть в символическую сборную. Из таких Marca составила "серебряную" команду: Облак (Атлетико) – Хесус Навас (Севилья), Пике (Барселона), Варан (Реал), Джене (Хетафе) – Кроос (Реал) – Рауль Гарсия (Атлетик), Оярсабаль (Реал Сосьедад), Де Йонг (Барселона) – Маркос Льоренте (Атлетико), Чими (Осасуна).

Также издание составило сборную разочарований сезона в чемпионате Испании. Среди прочих, в ней нашлось место для Антуана Гризманна, Луки Йовича и Жоау Фелиша.