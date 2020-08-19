Англия

Бразильский защитник может перебраться в чемпионат Англии.

Услуги защитника Пари Сен-Жермен Тиаго Силвы были предложены Челси, сообщает The Telegraph.

Фрэнк Лампард стремится усилить линию обороны, которая подводила его неоднократно по ходу завершившегося сезона.

Отметим, что контракт футболиста с Пари Сен-Жермен подходит к концу.

Тиаго Силва в текущем сезоне провел 34 поединка, в которых отметился голом и результативной передачей.

Напомним, что бразильский защитник ранее провел рекордный матч за ПСЖ в Лиге чемпионов.