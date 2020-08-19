Бразильский защитник может перебраться в чемпионат Англии.
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19 августа 2020, 19:59
Услуги защитника Пари Сен-Жермен Тиаго Силвы были предложены Челси, сообщает The Telegraph.
Фрэнк Лампард стремится усилить линию обороны, которая подводила его неоднократно по ходу завершившегося сезона.
Отметим, что контракт футболиста с Пари Сен-Жермен подходит к концу.
Тиаго Силва в текущем сезоне провел 34 поединка, в которых отметился голом и результативной передачей.
Напомним, что бразильский защитник ранее провел рекордный матч за ПСЖ в Лиге чемпионов.