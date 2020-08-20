Англия

Хавбек решил не покидать родной клуб.

Полузащитник Мэттью Лонгстафф продолжит выступления в Ньюкасле и подпишет новый контракт с клубом, сообщает Sky Sports.

Молодой хавбек раздумывал над переходом в другой клуб на правах свободного агента, но главный тренер Стив Брюс убедил его остаться в клубе. В ближайшее время стороны должны подписать новое соглашение.

Лонгстафф является воспитанником Ньюкасла, дебютировав в первой команде в августе 2019 года. В минувшем сезоне 20-летний игрок провел 16 поединков в футболке "сорок", отличившись тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл близок к подписанию полузащитника Бернли Джеффа Хендрика.