Италия

Владелец Ромы Джеймс Паллотта возобновил переговоры с Friedkin Group.

Джеймс Паллотта решил расстаться с итальянским футболом и попытать счастья в английской Премьер-лиге — резюмирует Football Italia слухи, появившиеся в итальянских СМИ.

Перед началом пандемии коронавируса Паллотта практически договорился с Friedkin Group о продаже Ромы за 600 миллионов евро, однако в связи с наметившимся экономическим кризисом покупатели решили попытаться сбить цену, и сделка провалилась.

Сейчас переговоры возобновились, причем речь идет о ранее оговоренной цене — 600 миллионов.

Предполагается, что в случае продажи Ромы Паллотта попытается приобрести Ньюкасл, что не удалось инвесторам из Саудовской Аравии.

По иронии судьбы, государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, потерпевший неудачу в Англии, решил обратить внимание на Италию и присматривается к Милану.