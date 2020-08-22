Бразилец присоединился к лондонскому клубу.
Габриэль, Getty Images
22 августа 2020, 14:54
Защитник Лилля Габриэль в ближайшее время станет игроком Арсенала, сообщает издание The Times.
Бразильский центрбек уже прибыл в расположение лондонского клуба, где успешно прошел медобследование. Ранее футболист согласовал пятилетним контракт с "канонирами", а сумма его трансфера составит около 30 миллионов евро.
В борьбе за 22-летнего игрока Арсенал опередил Манчестер Юнайтед и Наполи.
В минувшем сезоне Габриэль провел 34 поединка в футболке Лилля, отличившись одним голом.
Ранее сообщалось, что Арсенал согласовал новый контракт с нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом.