Англия

Бразилец присоединился к лондонскому клубу.

Защитник Лилля Габриэль в ближайшее время станет игроком Арсенала, сообщает издание The Times.

Бразильский центрбек уже прибыл в расположение лондонского клуба, где успешно прошел медобследование. Ранее футболист согласовал пятилетним контракт с "канонирами", а сумма его трансфера составит около 30 миллионов евро.

В борьбе за 22-летнего игрока Арсенал опередил Манчестер Юнайтед и Наполи.

В минувшем сезоне Габриэль провел 34 поединка в футболке Лилля, отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Арсенал согласовал новый контракт с нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом.