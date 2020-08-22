Англия

"Синие" рассматривают вариант с Эдуаром Менди.

Руководство и тренерский штаб Челси следит за Эдуаром Менди, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 28-летнего футболиста рассматривают как замену, либо конкурента Кепе Аррисабалаге, несмотря на то, что ряд английских СМИ уверены, что будущее 26-летнего испанца на Стэмфорд Бридж завершилось.

О потенциальной сумме трансфера не сообщается. Примечательно, что у Менди шестой показатель количества сейвов среди ТОП-5 чемпионатов Европы. Он составляет 78%. Для сравнения – в чемпионате процент сейвов у Челси составил 55%.

Ранее сообщалось, что Челси надеется завершить подписания Тиаго Силвы, Чилвелла и Хаверца на следующей неделе.