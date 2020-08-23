"Манкунианцы" находятся в поисках альтернативы Санчо.
Дэвид Брукс, getty images
23 августа 2020, 11:55
Руководство Манчестер Юнайтед раздумывает над вариантом с приобретением крайнего полузащитника Борнмута Дэвида Брукса, утверждает Express.
По данным источника, "манкунианцы" видят в 23-летнем английском футболисте дешевую альтернативу Джейдону Санчо, который, вероятно, не покинет Боруссию в трансферное окно.
Также отмечается, что в шорт-лист Юнайтед на позицию вингера также входят Кингсли Коман из Баварии и Дуглас Коста из Ювентуса.
Ранее главный тренер команды Оле-Гуннар Солскьяер подтвердил, что клуб намерен укреплять состав.