Англия

"Манкунианцы" находятся в поисках альтернативы Санчо.

Руководство Манчестер Юнайтед раздумывает над вариантом с приобретением крайнего полузащитника Борнмута Дэвида Брукса, утверждает Express.

По данным источника, "манкунианцы" видят в 23-летнем английском футболисте дешевую альтернативу Джейдону Санчо, который, вероятно, не покинет Боруссию в трансферное окно.

Также отмечается, что в шорт-лист Юнайтед на позицию вингера также входят Кингсли Коман из Баварии и Дуглас Коста из Ювентуса.

Ранее главный тренер команды Оле-Гуннар Солскьяер подтвердил, что клуб намерен укреплять состав.