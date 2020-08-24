Англия

Английские клубы заинтересованы в подписании француза.

Полузащитник Лилля Жонатан Иконе попал в сферу интересов Лестера и Челси, сообщает Le 10 Sport.

Английские клубы работают над усилением состава в межсезонье и попытаются подписать молодого француза. Руководство Лилля готово отпустить хавбека при наличии достойного предложения.

Действующий контракт Иконе с французским клубом рассчитан до июня 2023 года.

В новом сезоне 22-летний игрок уже успел провести один поединок в футболке "догов".

Ранее сообщалось, что Челси договорился о трансфере защитника Лестера Бена Чилвелла.