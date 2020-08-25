Англия 25 августа 2020, 14:18 Лестер продлил контракт с талантливым воспитанником "Лисы" наградили молодого игрока новым соглашением. фото Лестер 25 августа 2020, 14:18 Лестер подписал долгосрочный контракт с Люком Томасом, сообщает официальный сайт "лисов". Защитник в прошлом сезоне трижды выходил на поле в футболке Лестера в АПЛ и смог отметиться результативной передачей. Напомним, что ранее "лисы" продлили соглашение с одним из лидеров команды Джеймсом Мэддисоном. Люди Люк Томас Команды Лестер Сити Источники ФК Лестер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте