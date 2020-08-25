Лестер подписал долгосрочный контракт с Люком Томасом, сообщает официальный сайт "лисов".

Защитник в прошлом сезоне трижды выходил на поле в футболке Лестера в АПЛ и смог отметиться результативной передачей.

Напомним, что ранее "лисы" продлили соглашение с одним из лидеров команды Джеймсом Мэддисоном.