Англия

Француз близок к переходу в лондонский клуб.

Бывший защитник Ниццы Маланг Сарр должен в ближайшее время стать игроком Челси, сообщает в твиттере журналист Фабрицио Романо.

Французский центрбек уже прибыл в расположение лондонского клуба для прохождения медосмотра и подписания контракта. Соглашение футболиста с "синими" будет рассчитано до июня 2025 года.

Отмечается, что главный тренер Фрэнк Лампард готов рассмотреть вариант с уходом 21-летнего игрока в аренду в один из клубов Бундеслиги.

В минувшем сезоне Сарр провел 20 поединков в футболке Ниццы, отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Челси также близок к подписанию защитника Тиаго Силвы.