Хорват победил в голосовании среди болельщиков лондонского клуба.
Матео Ковачич, Chelsea FC
26 августа 2020, 08:46
Полузащитник Матео Ковачич стал лучшим игроком Челси в сезоне-2019/20, сообщает официальный сайт английского клуба.
Хорватский хавбек набрал наибольшее количество голосов в голосовании среди болельщиков лондонского клуба.
Ковачич присоединился к Челси в 2018 году из мадридского Реала, а прошлым летом клуб выкупил его за 45 млн евро. В минувшем сезоне 26-летний игрок провел 47 поединков в футболке "синих", отличившись двумя голами и тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что Ковачич вошел в ТОП-10 трансферов сезона АПЛ по версии ESPN.