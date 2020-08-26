Англия

Хорват победил в голосовании среди болельщиков лондонского клуба.

Полузащитник Матео Ковачич стал лучшим игроком Челси в сезоне-2019/20, сообщает официальный сайт английского клуба.

Хорватский хавбек набрал наибольшее количество голосов в голосовании среди болельщиков лондонского клуба.

Ковачич присоединился к Челси в 2018 году из мадридского Реала, а прошлым летом клуб выкупил его за 45 млн евро. В минувшем сезоне 26-летний игрок провел 47 поединков в футболке "синих", отличившись двумя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Ковачич вошел в ТОП-10 трансферов сезона АПЛ по версии ESPN.