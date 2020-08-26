Форвард подпишет соглашение до 2023 года.
Джейми Варди, Getty Images
26 августа 2020, 13:54
Нападающий Джейми Варди близок к продлению контракта с Лестером, сообщает Sky Sports.
Английский форвард согласовал с "лисами" новый договор до 2023 года и должен подписать его в ближайшее время. Ожидается, что зарплата опытного футболиста по новому соглашению вырастет.
Действующий контракт Варди с Лестером рассчитан до июня 2022 года.
В минувшем сезоне АПЛ 33-летний игрок стал лучшим бомбардиром, забив 23 гола в 35 матчах в футболке "синих".
Ранее сообщалось, что Лестер продлил контракт с полузащитником Джеймсом Мэддисоном.