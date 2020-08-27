Англия

Лондонский клуб отказался отпускать молодого хавбека.

Арсенал отказался отпускать полузащитника Эйнсли Мэйтленда-Найлза в Вулверхэмптон, сообщает Sky Sports.

"Волки" предлагали около 15 миллионов фунтов за молодого хавбека, однако руководство лондонского клуба ответило отказом. "Канониры" хотят выручить за своего игрока не менее 20 миллионов фунтов и ждут по нему новое предложение.

Действующий контракт полузащитника с Арсеналом рассчитан до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Вулверхэмптон также заинтересован в подписании полузащитника Севильи Лукаса Окампоса.