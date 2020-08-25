Германия

Единственное препятствие для заключения сделки — высокая зарплата боснийца.

Левый защитник Арсенала Сеад Колашинац в текущее трансферное окно может вернуться в Шальке, который он покинул в 2017 году и на правах свободного агента присоединился к стану "канониров".

Как сообщает Sky Deutschland, "горняки" хотят арендовать 27-летнего боснийца, однако проблемой в заключении сделки является высокий годовой оклад футболиста, составляющий порядка 8 миллионов евро.

Пандемия коронавируса крайне негативно повлияло на финансовое положение Шальке, поэтому клуб не намерен выходить за установленный потолок зарплат — 2,5 миллионов евро в год. Тем не менее, стороны могут договориться о том, что Арсенал будет выплачивать часть оклада Колашинаца, пока тот будет выступать за Шальке.

Первый этап переговоров уже состоялся, однако о заключении сделки говорить пока рано. Сам Сеад Колашинац хочет вернуться в Германию по личным причинам.

Ранее сообщалось, что Вулверхэмптон близок к подписанию Эйнсли Мэйтленда-Найлза, который принял решение покинуть Арсенал, чтобы получать больше игровой практики.