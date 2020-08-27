Англия

Новичок АПЛ хочет подписать аргентинского вратаря.

Голкипер Тоттенхэма Пауло Гассанига попал в сферу интересов Фулхэма, сообщает издание The Telegraph.

"Дачники" хотят укрепить вратарскую позицию в межсезонье и попытаются подписать аргентинца. Руководства новичка АПЛ готово начать переговоры со "шпорами" по 28-летнему стражу ворот, на которого не рассчитывают после трансфера Джо Харта.

Действующий контракт Гассаниги с Тоттенхэмом рассчитан до июня 2022 года.

В минувшем сезоне вратарь провел 25 поединков в составе лондонского клуба.

Ранее сообщалось, что Фулхэм также заинтересован в подписании голкипера Ювентуса Маттиа Перина.