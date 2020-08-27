Англия

Француз присоединился к лондонскому клубу.

Бывший защитник Ниццы Маланг Сарр стал игроком Челси, сообщает официальный твиттер английского клуба.

Французский центрбек поставил подпись под пятилетним контрактом с "синими", который рассчитан до июня 2025 года. Новичок не сразу присоединится к лондонскому клубу, а следующий сезон проведет на правах аренды, чтобы набраться необходимого опыта.

Сарр является воспитанником Ниццы и выступал в первой команде с августа 2016-го. В минувшем сезоне 21-летний игрок провел 20 поединков в футболке "орлят", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Челси объявил о трансфере защитника Лестера Бена Чилвелла.