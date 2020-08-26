Англия

Защитник Лестера продолжит карьеру на Стэмфорд Бридж.

Левый защитник Лестера и сборной Англии Бен Чилвелл перешел в Челси, сообщил официальный сайт "синих". Контракт рассчитан на пять лет.

Официально стоимость трансфера 23-летнего фулбэка не разглашается, но предположительно она составила 55 миллионов евро.

Чилвелл – воспитанник Лестера. Он выступал за "лис" с 2015 года, проведя в сумме 123 матча за клуб и забил четыре гола. Также он провел 11 поединков за сборную Англии.

В Челси Бен будет конкурировать за место в основе с Маркосом Алонсо и Эмерсоном Палмьери, если никто из них не покинет клуб. Интерес к обоим приписывали Интеру, который также следит за Виталием Миколенко из Динамо.

Челси же, кроме Чилвелла, надеется на этой неделе подписать свободного агента Тиаго Силву и хавбека Байера Кая Хаверца.

Другой важный игрок Лестера. Джейми Варди. подписал новый контракт с Лестером.