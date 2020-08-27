Испания

Функционер попросил Лионеля публично заявить о своих претензиях.

Жозеп Бартомеу готов досрочно уйти с поста президента Барселоны, чтобы нападающий Лионель Месси передумал менять клубную прописку и продолжил выступать за "сине-гранатовых". Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, функционер намерен любой ценой предотвратить уход звездного аргентинца и ради этого готов пожертвовать своей должностью.

Бартомеу попросил Месси, чтобы тот публично высказал свое недовольство в сторону президента Барселоны (то бишь себя) и заявил о готовности остаться на Камп Ноу в случае отставки самого Жозепа.

Отмечается, что подобный ход событий может заставить Лионеля Месси передумать уходить из каталонского гранда. Тем не менее, потенциальными претендентами на подписание аргентинца остаются Манчестер Сити и ПСЖ.