Функционер попросил Лионеля публично заявить о своих претензиях.
Жозеп Бартомеу, Getty Images
27 августа 2020, 18:18
Жозеп Бартомеу готов досрочно уйти с поста президента Барселоны, чтобы нападающий Лионель Месси передумал менять клубную прописку и продолжил выступать за "сине-гранатовых". Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, функционер намерен любой ценой предотвратить уход звездного аргентинца и ради этого готов пожертвовать своей должностью.
Бартомеу попросил Месси, чтобы тот публично высказал свое недовольство в сторону президента Барселоны (то бишь себя) и заявил о готовности остаться на Камп Ноу в случае отставки самого Жозепа.
Отмечается, что подобный ход событий может заставить Лионеля Месси передумать уходить из каталонского гранда. Тем не менее, потенциальными претендентами на подписание аргентинца остаются Манчестер Сити и ПСЖ.