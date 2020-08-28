Англия

Бразильский защитник стал игроком "синих".

Тиаго Силва подписал контракт с Челси сроком на год с опцией продления еще на 12 месяцев, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

"Выступая на высшем уровне в течение многих лет, мы не сомневаемся, что его опыт и качество дополнят многие замечательные таланты, которые у нас уже есть.

Тиаго отлично подойдет, и мы надеемся, что он сможет добавить несколько новых трофеев к своему впечатляющему списку наград", — заявила директор Челси Марина Грановская.

Напомним, что Тиаго Силва выступал за Пари Сен-Жермен на протяжении последних восьми сезонов. На его счету 315 матчей в футболке парижан, 17 голов и 5 ассистов. Кроме того, 293 встречи бразилец выходил в качестве капитана команды.

Ранее "пенсионеры" объявили о подписании еще двух защитников — Бена Чилвелла из Лестера и Маланга Сарра из Ниццы.