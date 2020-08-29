Челси отпустит Нголо Канте в Интер, если итальянский клуб предложит 50 миллионов евро, сообщает Gazzetta dello Sport.

Действующий контракт французского футболиста с лондонцами рассчитан до лета 2023-го года. 

В текущем сезоне Нголо Канте провел 28 поединков в футболке "пенсионеров", отличившись тремя голами.

Напомним, что в подписании француза лично заинтересован главный тренер Интера Антонио Конте.