Интер в текущее трансферное окно намерен приобрести у Челси полузащитника Нголо Канте, сообщает Gazzetta Dello Sport.

По данным источника, приобрести французского футболиста попросил лично главный тренер команды Антонио Конте.

Отмечается, что и Челси готов расстаться с хавбеком из-за травматичности игрока. Также Фрэнк Лампард сообщил клубу, что сможет заменить Канте.

В текущем сезоне полузащитник провел 27 поединков в футболке "синих", отличившись тремя голами