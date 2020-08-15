Интер может пригласить хавбека в команду.
Нголо Канте, getty images
15 августа 2020, 14:25
Интер в текущее трансферное окно намерен приобрести у Челси полузащитника Нголо Канте, сообщает Gazzetta Dello Sport.
По данным источника, приобрести французского футболиста попросил лично главный тренер команды Антонио Конте.
Отмечается, что и Челси готов расстаться с хавбеком из-за травматичности игрока. Также Фрэнк Лампард сообщил клубу, что сможет заменить Канте.
В текущем сезоне полузащитник провел 27 поединков в футболке "синих", отличившись тремя голами